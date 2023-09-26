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عربي-دولي

بعد أمر من المحكمة الباكستانية... تطور إيجابي في قضية عمران خان

Lebanon 24
26-09-2023 | 00:00
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أعلن حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، الاثنين، أن السلطات تستعد لنقل خان إلى سجن به مرافق أفضل، بالقرب من العاصمة إسلام آباد، بعد أمر من المحكمة.
 
يأتي ذلك، بعدما التمس فريقه القانوني وحزبه "حركة الإنصاف" من محاكم عدة إصدار أوامر بنقل خان إلى سجن أديالا في مدينة روالبندي، الذي قالوا إنه أكثر ملاءمة لرئيس وزراء سابق.
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وقال المساعد المقرب لخان ذو الفقار بخاري، إن "الترتيبات جارية"، في إشارة إلى الاستعدادات لنقل خان.

وخان المدان بتهم فساد، محتجز منذ مطلع أغسطس الماضي في سجن متواضع يعود إلى الحقبة الاستعمارية في منطقة أتوك بشمال غربي البلاد، حيث لا حمام ملحقا بالزنزانة أو تلفزيون، كما أنه يصعب على أسرته وأصدقائه زيارته، وإرسال الصحف والكتب والطعام إليه.

ورغم أن المحكمة علقت الحكم بسجنه، لكن لم يطلق سراحه بكفالة، بعدما وجهت السلطات اتهامات إليه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

ويعتبر خان أن الهدف من كل هذه التهم منعه من خوض الانتخابات المقررة أوائل العام 2024. (RT)
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