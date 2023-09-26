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عربي-دولي

فيديو يظهر "انهيار سد" في مدينة درنة الليبية... ما حقيقته؟

Lebanon 24
26-09-2023 | 00:18
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بعد مرور أيام على الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين في درنة شرق ليبيا تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 ايلول، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعمت أنه يظهر لحظة انفجار أحد هذين السدين.
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لكن الادعاء مضلل، والفيديو معدل عن صورة لانهيار أرضي خلال زلزال وقع في السلفادور عام 2001.
ويظهر في الفيديو ما تبدو أنها سيول تتدفق من أعلى جبل وتجرف منازل في طريقها.

وقال الناشرون إنه يصور لحظة انفجار سد درنة.
 
 
وفي ليل الأحد الاثنين 11 ايلول ضربت العاصفة دانيال القوية شمال شرق ليبيا وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية وآلاف الأشخاص.
حقيقة الفيديو
 
لكن الفيديو ليس لانهيار سد في مدينة درنة. فالتفتيش عن لقطة ثابتة منه يرشد إلى صورة مطابقة تماما نشرتها وكالة أسوشيتد برس في العام 2001، ما ينفي ما قيل على مواقع التواصل.
وقالت الوكالة إن الصورة توثق انهيار أراض في ضاحية سانتا تيكلا في السلفادور في أعقاب الزلزال المدمر الذي شهده البلد آنذاك، في كانون الثاني 2001.
ونشرت وكالة فرانس برس حينها صورة من زاوية أخرى تظهر أيضا مسار الانهيار الأرضي الناجم عن زلزال 13 كانون الثاني في السلفادور.
ويبدو أن الصورة جرى تعديلها مع إضافة تأثير بصري لتبدو وكأنها فيديو يُظهر تدفق السيول، وفقا لفرانس برس. (الحرة)

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