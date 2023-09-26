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عربي-دولي

روسيا تعلق تصنيع صاروخ مضاد لحاملات الطائرات

Lebanon 24
26-09-2023 | 00:42
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علق مجمع الصناعات الدفاعية الروسي العمل على تصنيع صاروخ "زمييفيك" فرط الصوتي المخصص لتدمير السفن الكبيرة وبالمقام الأول حاملات الطائرات.

وأكد مصدر أن كل جهود مجمع الصناعات الدفاعية منصبة الآن على تطوير أسلحة صاروخية أثبتت فاعليتها.
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يذكر أن وسائل الإعلام أفادت لأول مرة بتصنيع صاروخ باليستي جديد مخصص لاستخدامه من قبل سلاح البحرية عام 2022، مشيرة إلى العمل على تصميم الصاروخ البحري الفرط الصوتي الذي تبلغ سرعته 7000 كلم/ساعة قد بدأ منذ فترة.

ويشبه المظهر الخارجي للصاروخ ما هو عليه لدى صاروخ DF-21D الصيني الذي له توجيه عن طريق الملاحة الفضائية وتوجيه ذاتي في منطقة ختامية للتحليق ومدى العمل بمقدار 2500 – 5000 كيلومتر، ويتم إطلاقه من منصة بحرية أو ساحلية متنقلة.

لكن بسبب مشاكل صارت توجهها الولايات المتحدة في تصنيع صاروخ Dark Eagle الفرط الصوتي تلقى مصممو "صاروخ "زمييفيك" البحري البعيد المدى تعليمات بتعليق تصنيع هذا الصاروخ والتركيز على تحديث وإتقان السلاح الصاروخي الجاري استخدامه في العملية العسكرية الخاصة. (RT)
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