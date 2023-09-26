روسيا تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية وصاروخ فوق القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة ثابتة الجناحين، فوق أراضي منطقة كورسك الروسية.



وأضافت الدفاع في بيان، "في 26 ايلول، حوالي الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

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وتابعت الدفاع الروسية "منظومات الدفاع الجوي دمرت الطائرة الأوكرانية المسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك".



وليل الاثنين/الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، غربي البلاد.



أما وزارة الدفاع الروسية فأعلنت على تلغرام تدمير 7 مسيّرات أوكرانية في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا.



وأشار حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إلى عدم سقوط ضحايا في بيلغورود.







أسقاط صاروخ فوق القرم



ومساء الاثنين، أعلنت السلطات الروسية أنّ شبه جزيرة القرم تعرّضت لهجوم صاروخي، مؤكّدة أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً.



وقال الحاكم المعيّن من روسيا في سيفاستوبول ميخائيل رازفوغاييف عبر تطبيق تلغرام إنّ "قواتنا تتصدّى لهجوم صاروخي. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخاً قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل".



وأصدرت السلطات تحذيرا من هجوم جوي في أنحاء المنطقة، وفق ما أعلن رازوغاييف على تلغرام عند الساعة 17:57 بتوقيت غرينتش.



وبعد نحو ساعة، أعلن الحاكم على تلغرام انتهاء التحذير. (سكاي نيوز)