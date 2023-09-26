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عربي-دولي

هذا موعد أولى جلسات الاستماع حول التحقيق في عزل بايدن

Lebanon 24
26-09-2023 | 01:24
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كشف رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة في مجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، عن جلسة الاستماع الأولى بشأن التحقيق في عزل الرئيس جو بايدن، يوم الخميس القادم.

وقال جيمس كومر، وهو جمهوري من كنتاكي إن لجنة الرقابة بمجلس النواب ستقدم هذا الأسبوع الأدلة التي تم الكشف عنها حتى الآن وتستمع إلى خبراء قانونيين وماليين حول الجرائم التي ربما ارتكبها بايدن عندما جلبوا الملايين على حساب المصالح الأميركية، بحسب قوله.
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وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد علّق على التحقيق الذي يرمي إلى عزله، بالقول: "يريدون عزلي لأنهم يرغبون في إغلاق الحكومة".

كما قال الرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاماً: "لا أركز على قضية عزلي وأتعامل مع القضايا التي تؤثر على الشعب الأميركي".
كما ندّد البيت الأبيض بما اعتبره مزاعم "لا أساس لها" تنطوي على اتّهامات للرئيس الأميركي جو بايدن بارتكاب مخالفات.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار "لقد أمضوا العام كلّه بالتحقيق بشأن الرئيس ولم يعثروا على أيّ دليل، لا شيء على الإطلاق على أنّه ارتكب أيّ سوء".

كما تابعت "ذلك لأنّ الرئيس لم يرتكب أي سوء".

ورضخ زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي لضغوط الجناح اليميني في الحزب الثلاثاء بإعلانه موافقته على بدء إجراءات ترمي إلى عزل الرئيس.

ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديمقراطي بـ"الكذب" على الشعب الأميركي بشأن تورطه في قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج.(العربية)


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