المجلس العسكري بالنيجر: يجب تحديد جدول زمني لانسحاب باريس

طالب المجلس العسكري بالنيجر باريس بموعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي، بالإضافة للمطالبة بالتوصل لاتفاق مع باريس لجدول زمني لانسحاب القوات الفرنسية.



وأفادت مصادر بأن المجلس العسكري بالنيجر اقترح على فرنسا ترحيل سفيرها عبر الرحلات التجارية.

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وقالت المصادر إن المجلس العسكري رفض طلباً من باريس للسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الأحد، أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة.



وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن "فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".



المجلس العسكري يرحب

من جانبه، رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبراً ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".



فمنذ تولي المجلس العسكري السلطة في 26 تموز الماضي، إثر الانقلاب الذي نفذه على الرئيس محمد بازوم، تدهورت العلاقات مع فرنسا.



إذ ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، اتفاقيات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، بزعم أن القوات الفرنسية موجودة "بشكل غير قانوني" في النيجر.