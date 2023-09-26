حصيلة جديدة لقتلى وجرحى انفجار مستودع الوقود في كراباخ

أعلن مسؤولون محليون في إقليم ناغورني كراباخ، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث انفجار مستودع للوقود في الإقليم.



وكانت وسائل إعلام محلية نقلت في وقت سابق عن أمين المظالم في ناغورني كراباخ قوله إن 290 شخص على الأقل أصيبوا بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في المنطقة.

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ونقلت وسائل الإعلام عنه القول أيضا إن معظم المصابين في حالة خطيرة وسيجري نقلهم إلى مكان آخر جوا لأن كراباخ ليس بوسعها تقديم العلاج الملائم لهم جميعا.





وجاء الانفجار مع فرار آلاف الأرمن من المنطقة الجبلية بعد هزيمة المقاتلين الانفصاليين في كراباخ على يد أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة الأسبوع الماضي.



ووفقا لأحدث البيانات، وصل 13350 نازحا إلى أرمينيا حتى الخامسة صباح اليوم الثلاثاء. (سكاي نيوز)