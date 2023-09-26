الوكالة الدولية للطاقة: تحقيق هدف اتفاق باريس ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

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قالت الوكالة الدولية للطاقة إن وقف الاحترار المناخي عند 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا بفضل ازدهار الطاقة النظيفة.ورأت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير جديد نشر اليوم الثلاثاء، أن الازدهار السريع للطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية في السنتين الأخيرتين يسمح بالمحافظة على أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا والمتمثل بحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية.وقالت الوكالة، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن "قطاع الطاقة يتطور أسرع مما يظن كثيرون"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.