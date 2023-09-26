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عربي-دولي
مُخبأة داخل سجادتين.. العثور على مخدرات بملايين الليرات في مطار اسطنبول!
Lebanon 24
26-09-2023
|
03:18
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أكدت السلطات التركية ضبط عدّة كيلوغرامات من مادّة مخدّرة تبلغ قيمتها ملايين الليرات التركية، وذلك في مطارٍ دولي هو الأكثر ازدحاماً من بين مطارات البلاد، لكن طريقة تغليف وتعبئة تلك المواد المخدرة كانت مثيرة للجدل، وفق ما أوردت شرطة الجمارك في مطار إسطنبول.
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وفي التفاصيل، عثر أفراد من شرطة الجمارك التركية في مطار إسطنبول على 17 كيلوغراماً من مادة مخدّر ميثامفيتامين، تمّ تخبئتها داخل سجادة، استعداداً لإدخالها إلى تركيا.
وكشفت وزارة التجارة التركية أن فرق إنقاذ الجمارك عثرت، أمس الاثنين، على كمية من مادة مخدّر ميثامفيتامين تمّ تخبئتها داخل سجادة عند قيامهم بفحص البضائع التي وصلت إلى قسم الشحن السريع في مطار إسطنبول الدولي.
وبحسب الوزارة فقد تمكّنت فرق الجمارك من العثور على تلك المادة بمساعدة من كلابٍ بوليسية مدرّبة. ومن ثم قاموا بإجراء فحصٍ للمواد التي تمّت تخبئتها داخل سجادتين، لتبين نتائج العينة المأخوذة منها أنها مادة ميثامفيتامين الممنوعة من التداول.
وكانت المواد المخدرة والبالغ قيمتها نحو 18 مليون ليرة تركية، قد تمّ تخبئتها داخل سجادتين، وفق البيان الصادر عن الوزارة قبل ساعات.
ولم تصدر السلطات الأمنية في إسطنبول أي بيان عن الحادثة أو فيما لو قامت باحتجاز الشخص الذي كان سيقوم باستلام السجادتين عند وصولهما. لكن المدعي العام بدأ تحقيقاتٍ بشأن المواد الممنوعة التي تمّ ضبطتها داخل السجادتين.
وتتكرر محاولات إدخال وإخراج المخدّرات من تركيا بشكلٍ لافت، فقبل أيامٍ أيضاً أعلنت السلطات التركية عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون.(العربية)
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