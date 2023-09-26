شاركت بعملية اغتيال في بيروت.. الجاسوسة الإسرائيلية الشرسة التي "توفيت بعد مقتلها"! (صور)

Advertisement

تتصف النشاطات الاستخباراتية بالغموض الشديد ولا سيما تلك المتعلقة بـ"العمليات القذرة"، ويزداد الغموض مع "الموساد" الإسرائيلي الذي يحرص على تأكيد "تفوقه" بالصمت المطبق في النجاح والفشل.من بين العمليات الشهيرة في "الحرب السرية"، واحدة جرت في ميناء لارنكا القبرصي فجر يوم 25 أيلول عام 1985، حين اقتحم 3 مجهولين مدججين ببنادق كلاشنكوف وبمسدسات وقنابل يدوية يختا سياحيا بطول 12 مترا يحمل اسم "فيرست".كان على متن اليخت ثلاثة "سياح" إسرائيليين، رجلان وامرأة، هم رؤوفين بالزور وزوجته إستر بالزور وصديقهما أبراهام أفنيري.رواية شائعة تقول إن المرأة وهي سائحة، كما الاثنان الآخران، في الساعة 04:30 وكانت بملابس النوم واجهت المسلحين عند تسللهم إلى اليخت بسكين وأنهم أطلقوا النار عليها، وأن المشهد بدا كما لو أنها "خاضت قتالا شرسا" مع الدخلاء!منفذو العملية ينتمون إلى القوة 17 التابعة لحركة فتح وهم فلسطينيان وثالث بريطاني من مدينة ساوث شيلدز، كان يعمل نجارا، وقد انضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية بعد مذابح صبرا وشاتيلا.بعد السيطرة على اليخت، عصب المسلحون الثلاثة أعين الإسرائيليين الاثنين رؤوفين بالزور وأبراهام أفنر، وقاما باحتجازهما كرهينتين.الشرطة القبرصية معززة بقوات مكافحة الإرهاب هرعت إلى المرسى السياحي حيث كان يرسو اليخت بعد دقائق من دوي الطلقات الأولى، وطوقت المنطقة، فيما تجمع حشد من السياح وراء سياج على جسر لمتابعة ما يجري.الحصار استمر حوالي 10 ساعات، وهدد المسلحون بقتل الرهينتين، إذا لم تفرج إسرائيل عن 20 فلسطينيا كانت أسرتهم البحرية الإسرائيلية في وقت سابق في عمليات اعتراض لسفن كانت تنقلهم من قبرص إلى لبنان.مرت المهلة ولم تنج مفاوضات شارك فيها السفير المصري في قبرص وممثلان عن منظمة التحرير الفلسطينية في حل الأزمة، وانتهت العملية بقتل المسلحين للرهينتين واستسلامهما للشرطة بعد ظهر ذلك اليوم، الساعة 13:55.صحيفة نيويورك تايمز وصفت حينها مشهد الاستسلام قائلة إن "ثلاثة مسلحين اثنان بشعر داكن وواحد بشعر فاتح، خرجوا من مقصورة اليخت، وأطلقوا عدة رصاصات في الماء، ثم رموا بأسلحتهم، وأرسل أحدهم قبلة في الهواء إلى الحشد المتجمع على الشاطئ".الشرطة القبرصية ذكرت أن الضحايا هم رؤوفين بالزور، ويبلغ من العمر 53 عاما وزوجته إستر البالغة من العمر 50 عاما وأبراهام أنفيري البالغة من العمر 55 عاما.