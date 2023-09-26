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عربي-دولي
دبابات "أبرامز" الأميركية تدخل ساحة المعركة.. وحرب المسيّرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
26-09-2023
|
03:27
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يوم جديد من الاقتتال العنيف تشهده، اليوم الثلاثاء، الجبهات الروسية الأوكرانية، حيث يحاول الجيش الروسي تحقيق المزيد من التقدم على الأرض والسيطرة على مزيد من الأراضي، فيما يقاوم الجيش الأوكراني بدعم عسكري من الغرب.
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وفي آخر التطورات، أعلن سلاح الجو الأوكراني، صباح اليوم، تدمير 26 طائرة مسيرة من أصل 38 أطلقتها روسيا خلال الليل، مضيفاً بالقول: "نفذنا 18 غارة جوية على مواقع انتشار القوات الروسية".
وتزامنا، قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، إن هجوما جويا شنته روسيا خلال الليل على ميناء إسماعيل الذي يعد منفذا أساسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. وكتب على تطبيق "تليغرام" إن الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعتين ألحق أضرارا بأحد مباني الميناء وبمنشآت تخزين وما يزيد على 30 شاحنة وسيارة.
بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك. وقالت الدفاع في بيان: "يوم 26 أيلول حوالي الساعة الـ05:30، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على منشآت في روسيا الاتحادية، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك".
وأعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية أن مسيرة أوكرانية أسقطت قنابل على محطة كهربائية فرعية في المقاطعة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 7 بلدات، فيما لم يصب أحد من السكان.
دبابات "أبرامز" الأميركية
هذا أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، وصول الدفعة الأولى من دبابات "إم1 أبرامز" الأميركية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الدبابات ضرورية لتحقيق عامل الردع في ساحة المعركة. وأعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times يوم 25 أيلول، بالإشارة إلى مسؤوليين أميركيين، وصول الدفعة الأولى من هذه الدبابات، مشيرة إلى أن التسليم تم "قبل أشهر من الموعد المحدد، كما أُعلن أن الدبابات المتبقية ستصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.
وقبلها، أعلن مدير المركز الصحافي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أن القوات الروسية دمرت معقلا للقوات الأوكرانية، ومستودعا للذخيرة في منطقة نوفودنيتسك على محور جنوب دونيتسك.
وبحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنك" للأنباء، قال: "دمرت وحدات قوات الشرق بدعم من نيران المدفعية والطيران بتدمير معقلا للقوات الأوكرانية، ومستودع ذخيرة في منطقة نوفودنيتسك على محور جنوب دونيتسك".
وبحسب المسؤول العسكري الروسي، وجهت القوات الروسية ضربات لنقاط الانتشار المؤقت للواء الهجومي 79 في منطقة نوفوميخيلوفكا، واللواء الميكانيكي 72 في منطقة كونستانتينوفكا.
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