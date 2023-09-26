Advertisement

عربي-دولي

رياح معاكسة تعصف بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين

Lebanon 24
26-09-2023 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1111002-638313213328772135.jpg
Doc-P-1111002-638313213328772135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي من أن موقف بكين من الحرب في أوكرانيا قد يعرض علاقتها مع أوروبا للخطر، مشيرا إلى خلل تجاري بنحو 400 مليار يورو، وداعيا إلى علاقة اقتصادية أكثر توازنا بين الجانبين.
Advertisement

المسؤول الأوروبي أوضح أن رياحا سياسية واقتصادية معاكسة تعصف بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين وقد تؤدي إلى انفصالهما.

في المقابل، قال نائب رئيس الوزراء الصيني إن بلاده تأمل في أن يرفع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على تصدير المنتجات فائقة التقنية.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على العمل معا من أجل استقرار سلاسل التوريد والتصدي لفك الارتباط بينهما.

فكيف تبدو آفاق العلاقات الأوروبية الصينية؟ وهل يمكن أن يتجاوز الجانبان الخلافات من أجل المصالح المشتركة؟



 من برلين، قالت الباحثة في الاقتصاد السياسي، الدكتورة نجاة عبد الحق، في حديثها لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية":

الاتحاد الأوروبي بدأ في صياغة استراتيجيات جديدة للتعامل مع الصين.
أوروبا فهمت، خلال فترة كورونا، حقيقة مدى اعتماديتها على بكين.
العلاقة بين الطرفين باتت أكثر صعوبة مما كانت عليه في السابق.
الصين تطالب بإدخال منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
العملية التفاوضية ستكون صعبة لأن اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين كبير جدا.
 

ماذا يعني تخلي بريطانيا عن جزء من سياساتها الخضراء؟
 
ومن دبي، كشف الباحث في العلاقات الدولية، إلهام لي، في حديثه لـ"غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية":

لا يمكن أن نقارن بين الصين وأوروبا بشأن من يتمسك أكثر بالآخر.
الفجوة التجارية بين الصين والدول الأوروبية تعتمد أساسا على الاختلاف في الهيكل الصناعي.
المصالح المشتركة والمتبادلة بين الطرفين هي أكبر من الخلافات.
هناك المزيد من الاستثمارات الأوروبية، وخاصة الألمانية، في الصين.
العلاقات بين الطرفين مثينة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-09-26
07:04 | 2023-09-26
06:30 | 2023-09-26
06:00 | 2023-09-26
05:30 | 2023-09-26
04:45 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24