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عربي-دولي

السوداني: داعش لا يمثل تهديدا للعراق ولا ضرورة لوجود التحالف الدولي لمواجهته

Lebanon 24
26-09-2023 | 03:37
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قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه لا ضرورة لوجود التحالف الدولي على أراضي العراق، إذ لم يعد تنظيم داعش يشكل تهديدا.

وأضاف السوداني في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "داعش لا يمثل اليوم تهديدا للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي الذي تَشكل لمواجهة داعش".
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وأضاف "عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة داعش تأثرت المنطقة بأكملها"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على استقرار العراق.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا في مواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا تحت اسم (عملية العزم الصلب) بقيادة الجنرال ماثيو ماكفارلين.
وفيما يخص سوريا، قال السوداني "وجود سوريا بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يُدخل المنطقة في حرب ثانية مع داعش، وأي إرباك أمني في سوريا سيطلق وحوش الإرهابيين ويهدد الأمن في العراق والمنطقة".

ومن ناحية ثانية علق الشياع على الانتخابات المبكرة العراقية قائلا إنها "تأتي على وفق حل مجلس النواب لنفسه وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكن القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة".
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