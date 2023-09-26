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عربي-دولي

دير الزور... 25 قتيلاً في اشتباكات بين "قسد" ومسلحي العشائر

Lebanon 24
26-09-2023 | 04:10
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لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم، أمس الاثنين، في اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية ومسلحي العشائر الموالية للنظام في شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن 25 شخصاً، غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام، قتلوا في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع قوات سوريا الديموقراطية في محيط بلدات حوايج ذيبان وذيبان والطيانة بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.
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وإثر انتهاء المواجهات التي اندلعت الإثنين، عززت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، انتشارها في المنطقة.

وأعلنت صباح الثلاثاء "طرد مسلحي النظام من بلدة الذيبان بعد ساعات من تسللهم" من مناطق سيطرتهم.

ومنذ ساعات الفجر الأولى يسود المنطقة هدوء نسبي مع سماع أصوات اشتباكات متقطعة. (سكاي نيوز)
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