وصول الوفد السعودي إلى الضفة الغربية (فيديو)

للمرة الأولى منذ 3 عقود، وصل وفد سعودي برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري، حيث من المقرر أن يلتقي بوقت لاحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصول موكب السفير السعودي والوفد المرافق له إلى الضفة الغربية لأول مرة منذ ثلاث عقود pic.twitter.com/TpYW3DbHmo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 26, 2023 Advertisement

وتعتبر زيارة الوفد السعودي، الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية أوسلو.



يأتي ذلك، في ظل الأنباء حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية بالأيام الماضية.



وفي هذا الصدد أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية الأربعاء الماضي، أن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه شدد في الوقت عينه على أن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.