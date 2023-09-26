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إقتصاد

مصر ترسي 4 مناطق لاستكشاف النفط والغاز على أربع شركات

Lebanon 24
26-09-2023 | 06:30
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أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية وبي.بي وقطر للطاقة وزاروبيج نفط الروسية.
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وستحصل إيني على منطقتين بمفردها وثالثة ضمن تحالف مع بي.بي وقطر للطاقة، في حين حصلت شركة زاروبيج أيضا على منطقة.

وجاء في بيان للوزارة بنتائج المزايدة العالمية والتي أغلقت في منتصف تموز أن الحد الأدنى للاستثمارات "في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع". (سكاي نيوز)    
المصدر: سكاي نيوز عربية

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