28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كييف تعترف: ضربة روسية أصابت موقعا لتجميع صواريخنا
Lebanon 24
26-09-2023
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف بأن كييف قامت بنقل "جزء معين" من إنتاج صواريخها إلى خارج البلاد بعد أن استهدفت القوات الروسية موقعا لتجميعها.
وقال دانيلوف في حديث لصحيفة ABC الإسبانية ردا على سؤال عن برنامج أوكرانيا الصاروخي: "هذا برنامج سري، ولن يخبرك أحد بمدى تقدمه. ما يمكنني قوله هو إنه، لسوء الحظ، قد ضربت روسيا أحد المواقع لتجميع هذه الصواريخ".
Advertisement
وأضاف: "والآن قد قمنا بنقل جزء معين من الإنتاج إلى خارج بلادنا".
وفي وقت سابق هذا الشهر اعترف دانيلوف بأن كييف بدأت تطوير صواريخ مداها 700 كم في شتاء 2020، أي قبل أكثر من عام من بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده قد استخدمت أسلحة قادرة على الوصول إلى أهداف تقع على بعد حوالي 700 كيلومتر، وزعم أن الأسلحة أصابت الهدف، دون أن يقدم أي تفاصيل ملموسة تدعم مزاعمه حول الهدف الذي تمت إصابته. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني شهير مُصاب بالإيدز.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني شهير مُصاب بالإيدز.. إليكم التفاصيل
00:08 | 2023-09-26
26/09/2023 12:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت نسخة عن والدها: ابنة وائل كفوري حديث الجمهور.. شاهدوا كم أصبحت صبية جميلة (فيديو)
Lebanon 24
بدت نسخة عن والدها: ابنة وائل كفوري حديث الجمهور.. شاهدوا كم أصبحت صبية جميلة (فيديو)
00:22 | 2023-09-26
26/09/2023 12:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصرٌ في "حزب الله" يُفاجئ صحفياً عند الحدود.. تقريرٌ أجنبي يسردُ ما حدث!
Lebanon 24
عنصرٌ في "حزب الله" يُفاجئ صحفياً عند الحدود.. تقريرٌ أجنبي يسردُ ما حدث!
16:27 | 2023-09-25
25/09/2023 04:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية إسرائيليّة طالت مسؤولاً في "حزب الله".. تفاصيل مُثيرة تُكشف لأوّل مرة!
Lebanon 24
عملية إسرائيليّة طالت مسؤولاً في "حزب الله".. تفاصيل مُثيرة تُكشف لأوّل مرة!
14:09 | 2023-09-25
25/09/2023 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)
07:54 | 2023-09-26
26/09/2023 07:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:26 | 2023-09-26
قادمتان من سوريا... الأردن يُسقط مسيرتين محملتين بـ"الكريستال"
12:00 | 2023-09-26
عام على تفجيرات "نورد ستريم".. التحقيقات تتواصل والغموض ما يزال يحيط "الحادثة اللغز"
11:55 | 2023-09-26
ظاهرة خطيرة ستضرب البلاد.. تحذير عاجل من دولة عربية لمواطنيها
11:29 | 2023-09-26
كان عائداً إلى منزله... مقتل طفل عمره 6 سنوات ومفاجأة كبيرة بعمر منفّذ الجريمة
11:00 | 2023-09-26
بوتين ورئيسي يحثان على حل قضايا "قره باغ" سلميا
10:30 | 2023-09-26
عباس يتسلم أوراق اعتماد نايف السديري كأول سفير للسعودية غير مقيم لدى الفلسطينيين
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
26/09/2023 19:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
26/09/2023 19:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
26/09/2023 19:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24