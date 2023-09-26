Advertisement

عربي-دولي

بعد صراع مع السرطان.. وفاة حفيدة سياسي شهير راحل

Lebanon 24
26-09-2023 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1111108-638313411666271132.jpg
Doc-P-1111108-638313411666271132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيّب الموت زوليكا مانديلا، حفيدة رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا، عن 43 عاما بعد صراع مع السرطان، حسب ما أفادت عائلتها الثلاثاء.

وأشار الناطق باسم الأسرة زويلابو مانديلا إلى أن الكاتبة كانت نُقلت الإثنين إلى المستشفى لمتابعة علاجها.
Advertisement
 


وقال: "ماتت زوليكا... مُحاطة بأصدقائها وعائلتها".

وزوليكا كريمة زيندزي مانديلا، الابنة الأصغر للرئيس المناهض لنظام الفصل العنصري، وزوجها الأول زويليبانزي هلونغواني.

ولفتت عائلة الحفيدة إلى أن فحوصات حديثة أجرتها زوليكا بيّنت أن المرض انتشر بصورة كبيرة في عدد من أعضائها، بينها الدماغ والحبل الشوكي.

وكتبت مؤسسة نيلسون مانديلا في رسالة نشرتها عبر مواقع التواصل: "حزينون لوفاة الحفيدة المحبوبة لويني (مانديلا) وماديبا" (لقب نيلسون مانديلا).

وأضافت: "إن جهود زوليكا في مسألة تعزيز الوعي بشأن الوقاية من السرطان والتزامها الثابت إنهاء الشعور بالخجل المصاحب للمرض، سيستمران في إلهامنا جميعاً". (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-09-26
09:45 | 2023-09-26
09:30 | 2023-09-26
09:00 | 2023-09-26
08:30 | 2023-09-26
08:00 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24