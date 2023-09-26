بعد صراع مع السرطان.. وفاة حفيدة سياسي شهير راحل

غيّب الموت زوليكا مانديلا، حفيدة رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا، عن 43 عاما بعد صراع مع السرطان، حسب ما أفادت عائلتها الثلاثاء.



وأشار الناطق باسم الأسرة زويلابو مانديلا إلى أن الكاتبة كانت نُقلت الإثنين إلى المستشفى لمتابعة علاجها.

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