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عربي-دولي

عباس يتسلم أوراق اعتماد نايف السديري كأول سفير للسعودية غير مقيم لدى الفلسطينيين

Lebanon 24
26-09-2023 | 10:30
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تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية نايف السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في القدس.

جاء ذلك خلال استقبال عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أول وفد سعودي يزور الأراضي الفلسطينية منذ 3 عقود. 
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واستعرض السديري، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والسعودي.

ورحب الرئيس، بالسفير السديري، مشيدا بزيارته المهمة إلى فلسطين وتعيينه سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين.

وقال عباس إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره، قال السفير السعودي عقب اللقاء، تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس محمود عباس، وتقديم أوراق الاعتماد للسيد الرئيس.

وأضاف، كما أكدنا على العلاقة الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين، وان شاء الله تكون هذه الزيارة فاتحة لتعزيز المزيد من العلاقات في جميع المجالات، مشددا على مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السعودية تعمل من أجل جعل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل العرب. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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