بوتين ورئيسي يحثان على حل قضايا "قره باغ" سلميا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على أهمية حل جميع القضايا المتعلقة بإقليم قره باغ عبر الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية حصرا.وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية "للكرملين" في بيان اليوم الثلاثاء أنه و"بمبادرة من الجانب الإيراني، أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".وأردف البيان: "أكد رئيسا روسيا وإيران على أهمية حل جميع القضايا عبر الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية حصريا".وأطلع فلاديمير بوتين نظيره الإيراني على أنشطة فرقة حفظ السلام الروسية، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين، وحماية حقوق وسلامة السكان الأرمن في قره باغ.وأعرب إبراهيم رئيسي عن شكره لدعم الطلب الإيراني للانضمام إلى البريكس من قبل روسيا.وتمت مناقشة الخطوات اللازمة لضمان اتصال إيران السلس بالأنشطة الكاملة لبريكس، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة روسيا فيها عام 2024.وأعرب الطرفان عن الارتياح للطبيعة البناءة والمفيدة للجانبين للتعاون الروسي الإيراني. وتم التأكيد على نية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزيز المشاريع المشتركة الكبرى في صناعتي الطاقة والنقل، وتوسيع الاتصالات بين دوائر الأعمال والتبادلات السياحية. (سبوتنيك)