بعد وصول الدفعة الأولى منها الى أوكرانيا.. الكرملين يتوعد بحرق دبابات "أبرامز" الأميركية

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توعد الكرملين بأن دبابات أبرامز الأميركية التي تم تسليمها إلى كييف "ستحترق"، مؤكدا أن وصولها إلى ساحة المعركة "لن يغير ميزان القوى" بين الجيشين الروسي والأوكراني.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "إن دبابات أبرامز أسلحة مهمة.. ستحترق هي الأخرى"، مكرراً تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء تسليم أولى دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا في كانون الثاني الماضي.وأفادت وزارة الدفاع الأميركية بوصول الدفعة الأولى من دبابات "إم1 أبرامز" الأميركية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الدبابات ضرورية لتحقيق عامل الردع في ساحة المعركة.كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، نقلا عن مسؤولين أميركيين، وصول الدفعة الأولى من هذه الدبابات، مشيرة إلى أن التسليم تم "قبل أشهر من الموعد المحدد"، وأن الدبابات المتبقية "ستصل إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة".ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، تسلم بلاده دبابات أبرامز الأميركية، معتبراً أنها "أخبار جيدة"، بينما يسعى الجيش الأوكراني إلى الاستفادة من الطقس المناسب في الأسابيع الأخيرة قبل موسم البرد. (العربية)