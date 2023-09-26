Advertisement

عربي-دولي

بعد إعلان أوكرانيا مقتله.. موسكو تكذّب كييف وتبث صوراً لقائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

Lebanon 24
26-09-2023 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1111132-638313457516629561.PNG
Doc-P-1111132-638313457516629561.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إعلان الجيش الأوكراني مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة صاروخية، ظهر القائد فيكتور سوكولوف في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء.
 
وكان الجيش الأوكراني قد أعلن الاثنين أنه قتل سوكولوف، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.
Advertisement
 
قائد الأسطول الروسي فيكتور سوكولوف


وبان المسؤول في الصور بزي عسكري على شاشة كبيرة، إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو، ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
 
 
ظهور سوكولوف في اجتماع فيديو الثلاثاء
وفي سياق آخر، قال الجيش الأوكراني، اليوم (الثلاثاء)، إن روسيا هاجمت أوكرانيا، مساء أمس، بواسطة 38 مسيّرة من طراز "شاهد"، مؤكداً إسقاط 26 منها، وذلك على ما يبدو في ضربات انتقامية للهجوم على المقر التاريخي لأسطول البحر الأسود الروسي.

وكانت منطقة أوديسا من بين المواقع المستهدفة مساء أمس، لا سيما مرفأ إسماعيل. وكتب حاكم المنطقة أوليغ كيبر عبر تليغرام، أن الهجوم دام ساعتين، مؤكداً إسقاط "غالبية المسيّرات". وأضاف: "للأسف أصيبت المنشآت المرفئية في منطقة إسماعيل"، مشيراً إلى إصابة سائقي شاحنة، نقل أحدهما إلى المستشفى. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:26 | 2023-09-26
12:00 | 2023-09-26
11:55 | 2023-09-26
11:29 | 2023-09-26
11:00 | 2023-09-26
10:30 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24