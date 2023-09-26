بعد إعلان أوكرانيا مقتله.. موسكو تكذّب كييف وتبث صوراً لقائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

بعد إعلان الجيش الأوكراني مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة صاروخية، ظهر القائد فيكتور سوكولوف في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن الاثنين أنه قتل سوكولوف، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

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وبان المسؤول في الصور بزي عسكري على شاشة كبيرة، إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو، ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وبان المسؤول في الصور بزي عسكري على شاشة كبيرة، إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو، ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وفي سياق آخر، قال الجيش الأوكراني، اليوم (الثلاثاء)، إن روسيا هاجمت أوكرانيا، مساء أمس، بواسطة 38 مسيّرة من طراز "شاهد"، مؤكداً إسقاط 26 منها، وذلك على ما يبدو في ضربات انتقامية للهجوم على المقر التاريخي لأسطول البحر الأسود الروسي.



وكانت منطقة أوديسا من بين المواقع المستهدفة مساء أمس، لا سيما مرفأ إسماعيل. وكتب حاكم المنطقة أوليغ كيبر عبر تليغرام، أن الهجوم دام ساعتين، مؤكداً إسقاط "غالبية المسيّرات". وأضاف: "للأسف أصيبت المنشآت المرفئية في منطقة إسماعيل"، مشيراً إلى إصابة سائقي شاحنة، نقل أحدهما إلى المستشفى. (العربية)