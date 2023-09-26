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عربي-دولي

كان عائداً إلى منزله... مقتل طفل عمره 6 سنوات ومفاجأة كبيرة بعمر منفّذ الجريمة

Lebanon 24
26-09-2023 | 11:29
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أعلنت الشرطة الألمانية عن توقيف فتى يُشتبه في قتله طفلاً يبلغ ست سنوات عُثر عليه مصاباً بطعنات خلال توجهه إلى منزله بعدما كان في ملعب رياضي.

وعُثر على الطفل تحت شجيرة بعدما أبلغ والداه عن فقدانه كونه لم يعد إلى منزله الواقع في بلدة براغسدورف في شمال البلاد.
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ومع أنّ عناصر الإنقاذ حاولوا إنعاش قلبه، لكنّه توفي لاحقاً في المستشفى.

وعثر المحققون على سكين قرب مسرح الجريمة يُعتقد أنه استُخدم لتنفيذها.

وقالت الشرطة إن آثار الحمض النووي التي عثر عليها على السكين، أظهرت صلة مع صبي يبلغ 14 عاماً.

وأوضحت أن الفتى سبق أن استُجوب لأنه كان آخر شخص يرى الصبي حياً، وأثارت تصريحاته المتناقضة شكوك المحققين. (العربية)
 

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