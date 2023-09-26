Advertisement

عربي-دولي

باتروشيف: لا نرى اليوم أي آفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
26-09-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1111156-638313501378163904.jpg
Doc-P-1111156-638313501378163904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية ليست واضحة حتى الآن.

وأشار باتروشيف خلال المشاورات الروسية المصرية المنعقدة اليوم في القاهرة، إلى أن "روسيا تؤيد موقف مصر والدول الإفريقية الأخرى فيما يخص الوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية".

وأضاف في الوقت ذاته أنه "لا يرى اليوم أي آفاق لمثل هذه التسوية".

ونقلت صحيفة روسية عن باتروشيف قوله: "لن يسمح لأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق سلام وسيستمر استخدامها كسلاح ضد روسيا".

كما عبر عن شكره للشركاء المصريين على موقفهم المتزن من الأزمة الأوكرانية، موضحا: "نرحب برفض القاهرة لنقل الأسلحة لنظام كييف. مع ذلك فإننا نفهم أن هذا القرار اتخذ بالرغم من الضغط الجدي من جانب الأمريكيين والأوروبيين".

وأكد أن روسيا تأمل بأن تواصل مصر دعم المواقف الروسية في الأمم المتحدة والمساحات الدولية الأخرى. (وكالات)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:39 | 2023-09-26
16:12 | 2023-09-26
16:10 | 2023-09-26
16:00 | 2023-09-26
16:00 | 2023-09-26
15:38 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24