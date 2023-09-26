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عربي-دولي

ظاهرة خطيرة ستضرب البلاد.. تحذير عاجل من دولة عربية لمواطنيها

Lebanon 24
26-09-2023 | 11:55
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذرة من انخفاض مفاجئ وتغييرات في درجات الحرارة وتوافر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.
 
وأوضحت أن مصر ستتعرض لمنخفض جوي، وسط نشاط الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.
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وحذرت الأرصاد الجوية من تكوّن ظاهرة جوية وصفتها بـ الخطيرة وهى الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر (تبدأ من الساعة 4 فجرا حتى السابعة صباحا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا وتصل إلى ضبابية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد الجوية سائقي السيارات بتوخي الحذر على هذه الطرق والقيادة بروية في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل كشافات السيارة أثناء القيادة حرصا على سلامة المارة والركاب، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقاربة، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكون بخار الماء الذي يعيق الرؤية. (روسيا اليوم) 
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