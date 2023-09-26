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عربي-دولي

قادمتان من سوريا... الأردن يُسقط مسيرتين محملتين بـ"الكريستال"

Lebanon 24
26-09-2023 | 12:26
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أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، طائرتين مسيرتين محملتين بمادة "الكريستال" المخدرة، قادمتين من الأراضي السورية. (العربية)
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