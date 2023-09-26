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الأردن.. تعديل سابع على حكومة الخصاونة

Lebanon 24
26-09-2023 | 13:14
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وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الخميس، على إجراء تعديل على حكومة بشر الخصاونة، وفق بيان حكومي رسمي.

ووفق بيان رسمي، فقد شملت التعديلات تعيين:

1. تعيين رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.
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2. تعيين وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة.

3. تعيين أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

4. تعيين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

5. تعيين السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

6. تعيين ناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة، وزيرة للعمل.

7. تعيين وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرة للنقل.

8. تعيين مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي. (سكاي نيوز عربية) 
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