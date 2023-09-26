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عربي-دولي

بعد انتشار أخبار بشأن مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر على شاشة التلفزيون

Lebanon 24
26-09-2023 | 14:45
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ظهر قائد أسطول البحر الأسود الروسي، الأدميرال فيكتور سوكولوف، الثلاثاء، على شاشة التلفزيون الرسمي الروسي أثناء مشاركته في اجتماع لقادة الجيش، بعد يوم من إعلان القوات الخاصة الأوكرانية مقتله.
 
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وفي مقاطع مصورة وصور نشرتها وزارة الدفاع، ظهر سوكولوف مع قادة آخرين للأسطول وهو يشارك في اجتماع مع وزير الدفاع، سيرغي شويغو، وآخرين من قادة الجيش، لكن سوكولوف لم يتحدث، ولم يتضح موعد التقاط المقطع المصور، وفق رويترز.
 
وقالت القوات الخاصة الأوكرانية، الاثنين، إن سوكولوف قُتل مع 33 عسكريا آخرين في هجوم صاروخي، الأسبوع الماضي، على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا، في عام 2014.

وقالت القوات الخاصة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام، ردا على المقطع المصور الروسي: "اضطر الروس متعجلين إلى نشر رد يزعم أن سوكولوف على قيد الحياة، ولذا تتحقق وحداتنا من المعلومات".

وأحجم المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن التعليق على ما أعلنته أوكرانيا، وأحال الصحفيين إلى وزارة الدفاع الروسية.

وفي مقابلة من كييف مع "سي أن أن"، لم ينف أو يؤكد وزير الدفاع الأوكراني الجديد، رستم أوميروف، مقتل القائد العسكري الروسي، وقال: "إنه موجود في أراضينا المحتلة… لا ينبغي أن يكون هناك على الإطلاق. لذا، إذا مات، فهذه أخبار جيدة للجميع". (الحرة) 
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