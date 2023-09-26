كوريا الشمالية تُحذّر من "حرب نووية" في شبه الجزيرة

حذّرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة.



وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية إنّ "نهج الولايات المتحدة على مدى العام الماضي دفع شبه الجزيرة لتصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر". (سكاي نيوز)

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