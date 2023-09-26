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إقتصاد

البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة عند 3 بالمئة

Lebanon 24
26-09-2023 | 15:38
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أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، كما هو متوقع، قائلا إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.
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وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي إن التضخم انخفض من 10.1 بالمئة في شباط إلى خمسة بالمئة في اب، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ ستة بالمئة.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9 بالمئة هذا العام إلى 3.2 بالمئة العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال. (سكاي نيوز)

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