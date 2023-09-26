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عربي-دولي

مُجدّداً... بايدن يفقد توازنه كاد أنّ يسقط أثناء نزوله من الطائرة!

Lebanon 24
26-09-2023 | 16:10
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فقد الرئيس الأميركي جو بايدن توازنه، وكاد أن يسقط أثناء نزوله من الطائرة الرئاسيّة في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية.
 
وعللت إدارة البيت الأبيض الحادث بأنه نتيجة للرياح القوية، وأكدت أن الرئيس يشعر بحالة جيدة. (روسيا اليوم)
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