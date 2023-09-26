مُجدّداً... بايدن يفقد توازنه كاد أنّ يسقط أثناء نزوله من الطائرة!

فقد الرئيس الأميركي جو بايدن توازنه، وكاد أن يسقط أثناء نزوله من الطائرة الرئاسيّة في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية.

وعللت إدارة البيت الأبيض الحادث بأنه نتيجة للرياح القوية، وأكدت أن الرئيس يشعر بحالة جيدة. (روسيا اليوم)