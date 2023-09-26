توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟

أفادت وكالة "رويترز"، أنّه تمّ اعتقال رجل الأعمال المصري وائل حنا في مطار جون كينيدي في الولايات المتّحدة الأميركيّة.



وتجدر الإشارة إلى حنا متّهم برشوة السناتور الأميركيّ بوب ميننديز.

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