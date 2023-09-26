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توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟

Lebanon 24
26-09-2023 | 16:12
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أفادت وكالة "رويترز"، أنّه تمّ اعتقال رجل الأعمال المصري وائل حنا في مطار جون كينيدي في الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وتجدر الإشارة إلى حنا متّهم برشوة السناتور الأميركيّ بوب ميننديز.
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رجل أعمال

وائل حنا

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