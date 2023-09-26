Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الأوكراني يُعلّق على زيارة زيلينسكي لأميركا: نأمل أنّ نرى النتائج قريباً

Lebanon 24
26-09-2023 | 16:39
A-
A+
Doc-P-1111245-638313684816015257.jpg
Doc-P-1111245-638313684816015257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف، عن أمله في أن تحقق زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة نتائج عملية ملموسة.

وأجاب عميروف في حديث لشبكة "سي إن إن"، ردا على سؤال حول احتمال حصول كييف على صواريخ "أتاكماس" بعيدة المدى، بالقول: "قمنا للتو بزيارة ناجحة للولايات المتحدة، وآمل أن نرى النتائج قريبا".
Advertisement

وأشار عميروف إلى أن أولوية أوكرانيا في المرحلة الحالية هي إنتاج أكبر قدر ممكن من الأسلحة داخل أوكرانيا.

ولفت إلى أنه أجرى تعديلات وزارية وأقال عددا من نواب الوزراء السابقين، حتى تتمكن وزارة الدفاع من "مواجهة التحديات والأهداف الجديدة". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-09-26
19:30 | 2023-09-26
18:52 | 2023-09-26
18:30 | 2023-09-26
16:12 | 2023-09-26
16:10 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24