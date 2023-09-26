قتلى وجرحى في حريق بحفل زفاف في العراق

أفادت "رويترز" نقلاً عن مصدر صحي وأمني عن مقتل 100 وفاة وأكثر من 150 إصابة في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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وذكرت المديرية في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية، أن "الدفاع المدني يستنفر فرق الإطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".



وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قد وجّه بالاستنفار لإسعاف وعلاج المصابين في الحادث.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم".