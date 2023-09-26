بعد مأساة حفل الزفاف في العراق.. مواطنون يهرعون للتبرع بالدم لمصابي حريق نينوى (فيديو)

توّجه عدد كبير من الأهالي من مختلف مناطق نينوى في العراق إلى المستشفيات بعد انتشار نداءات استغاثة للتبرع بالدم للمصابين في الحريق الذي وقع في قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية.



ونشرت مواقع ووسائل إعلام عراقية محلية وصفحات على مواقع التواصل صورا من داخل عدد من المستشفيات في نينوى، تظهر أعدادا كبيرة من المتبرعين بالدم الذين توافدوا تلبية لنداءات الاستغاثة.

لا حول ولا قوة الا بالله



حريق بداخل قاعة الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى...

والضحايا تتجاوز 100 والمصابين اكثر من 200

يصعب نشر الصور والفيديوهات من موقع الحريق لبشاعة المنظر #فاجعة_الحمدانية#الموصل

فاجعة عملاقة تحل بنينوى !

وتوافد الشباب للتبرع بالدم pic.twitter.com/DR37ZrGRyj — علاء .. Abu_Ali__2013 (@Abu_Ali__2013) September 26, 2023 Advertisement

ووفق صحة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، فقد سجلت 100 حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادث حريق الحمدانية، وإصابة أكثر من 150 آخرين، بينما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن أكثر من 120 قتيلا و250 جريحا سقطوا في الحريق.



ووفق ما ذكر الهلال الاحمر العراقي، اليوم الأربعاء، فقد ارتفع عدد الضحايا والمصابين في الحريق إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.



وأكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.



وقال الجبوري لوكالة الانباء العراقية أن "رئيس الوزراء وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين جراء حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".



وأضاف: "نقلنا المصابين الى المستشفيات الأخرى في نينوى وإقليم كردستان"، مؤكدا أنه "لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين".(سكاي نيوز)





