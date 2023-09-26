نجل بايدن يرفع دعوى "احتيال حاسوبي" ضد المحامي السابق لترامب.. إليكم التفاصيل

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قام نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، هانتر بايدن، برفع دعوى قضائية، أمس الثلاثاء، ضد رودي جولياني، متّهماً المحامي السابق لدونالد ترامب بالاحتيال الحاسوبي بسبب وصوله إلى بيانات شخصية كانت على حاسوب الأول.وفي دعوى مدنية تم تقديمها في كاليفورنيا، قال هانتر بايدن إن جولياني ومحاميه السابق روبرت كوستيلو يتحملان المسؤولية عن "تدمير كامل" لخصوصيته الرقمية.ويطالب هانتر البالغ من العمر 53 عاماً والمقيم في كاليفورنيا بمحاكمة أمام هيئة محلفين، وتعويض لم يحدد تفاصيله.وفي مسعى لإحراج جو بايدن قبيل انتخابات تشرين الثاني 2020، نشر جولياني وحلفاء ترمب بيانات تم الحصول عليها من حاسوب محمول يشتبه بأن هانتر بايدن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير.وجاء في شكوى هانتر بايدن أن "المتهمين كرّسا وقتاً وطاقة استثنائيين من أجل البحث عن، وقرصنة، والتلاعب ونسخ، ونشر، والتعامل بهوس بشكل عام مع معلومات حصلا عليها أو سرقاها من أجهزة المتقدّم بالدعوى".ورفع هانتر بايدن أيضاً دعوى قضائية ضد مالك متجر إصلاح الكمبيوتر في وقت سابق هذا العام وخدمة العائدات الداخلية لكشفها عن تاريخه الضريبي.وتعد الدعوى في كاليفورنيا التحدي القضائي الأخير ضمن سلسلة قضايا يواجهها جولياني الذي وُجّهت إليه اتهامات في جورجيا إلى جانب ترمب وغيرهما بالتآمر لتغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية في الولاية الجنوبية.كما دان قاض جولياني بتهمة التشهير بحق موظفين عملا في الانتخابات في جورجيا، بينما رفعت مساعدة سابقة له دعوى قضائية ضده بالاعتداء والتحرش الجنسي.أما هانتر بايدن، الذي كان مدمناً على المخدرات ويتعافى حالياً، فهو يخضع لتحقيق من قبل مفتش خاص تابع لوزارة العدل للاشتباه بتهربه من الضرائب. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في ديلاوير الشهر المقبل لانتهاكه قواعد حمل الأسلحة النارية.(العربية)