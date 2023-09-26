بعد الانقلاب... واشنطن تعلن تعليق بعض برامج المساعدات الخارجية للغابون

علنت الولايات المتحدة إيقاف بعض برامج المساعدة الخارجية التي تقدمها إلى حكومة الغابون، موضحة أنها تُقيّم حاليا التدخل غير الدستوري من قبل أفراد الجيش في البلاد.



وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشرته على موقعها، الثلاثاء، أن هذا الإجراء المؤقت يتسق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، وشركاء دوليين آخرين.

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وأوضحت الخارجية أن موقف واشنطن سوف يستمر بينما تراجع الحقائق على الأرض في الغابون.



وأكدت الوزارة "استمرار تواصلها مع الهيئات التشغيلية للحكومة الأميركية في الغابون، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية التي تدعم المواطنين الأميركيين".



وأعلن مجموعة من كبار الضباط بالجيش الغابوني عبر التلفزيون الرسمي، في 30 اب، الاستيلاء على السلطة في البلاد ووضع الرئيس، علي بونغو، قيد الإقامة الجبرية في الغابون، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأعلن العسكريون استيلاءهم على السلطة، وإنهاء النظام القائم، وذلك بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.



وفاز بونغو بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وفقا لوكالة "رويترز". وانتخب الرئيس، البالغ 64 عاما، في عام 2009 بعد وفاة والده، عمر بونغو اونغيمبا، الذي حكم هذا البلد الصغير والغني بالنفط لأكثر من 41 عاما. ونددت المعارضة بانتظام بتواصل حكم "سلالة بونغو" لأكثر من 55 عاما. (الحرة)