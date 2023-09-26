كل شيء تفحم.. شاهدوا كيف أصبحت قاعة أعراس نينوى التي شهدت الحريق المروع (فيديو)

تم تداول فيديوهات عبر مواقع ومنصات إعلامية عراقية لقاعة الأعراس التي شهدت حريقا مروعا في الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.



وتظهر في الفيديو آثار الدمار الكبير الذي لحق بقاعة الأعراس، حيث اندلع حريق أسفر عن مقتل 100 وإصابة أكثر من 150 شخصا، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر.

قاعة الهيثم في سهل نينوئ الان

انباء عن وفاة عائلة العريس بأكملها وارتفاع حصيلة المتوفين الئ 140 شخص ومايزال هناك اكثر من 250 شخص محاصر تحت الانقاض pic.twitter.com/eCEwzAikIl — walaahameed1971 (@walaahameed1971) September 26, 2023 Advertisement

ووجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، دائرتي صحة كركوك وصلاح الدين بإرسال سيارات الإسعاف إلى نينوى لإغاثة المصابين بحادثة الحريق.



وقال الحسناوي لوكالة الانباء العراقية، إنه وجه بإرسال شحنة تعزيزات تتضمن أكياس من الدم ومضادات حيوية وسوائل وريدية لإسعاف المصابين جراء الحريق.



من جانبه، أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالاستنفار التام لإسعاف المصابين في الحادث.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجبوري قوله: "نقلنا المصابين الى المستشفيات الأخرى في نينوى وإقليم كردستان"، مؤكدا أنه "لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين".



وكان الهلال الاحمر العراقي، قد أفاد في وقت لاحق بارتفاع عدد الضحايا والمصابين في الحريق إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح، بينما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن أكثر من 120 قتيلا و250 جريحا سقطوا في الحادثة.(سكاي نيوز)



