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عربي-دولي

إجراءات جديدة ضد موسكو.. هذا ما أعلنه زيلينسكي

Lebanon 24
27-09-2023 | 00:14
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الثلاثاء، ان العقوبات على روسيا ليست كافية لوقف "عدوانها" وتعهّد باتخاذ إجراءات جديدة ضد موسكو.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو: "نرى بوضوح اتجاهات الضغط على روسيا التي تحتاج إلى تعزيز لمنع نمو قدراتها الإرهابية".
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وتابع: "العقوبات ليست كافية. سيكون هناك أيضاً المزيد من الإجراءات الأوكرانية ضد الدولة الإرهابية. وطالما استمر العدوان الروسي، يجب أن تشعر روسيا بالخسائر".

كما تحدث زيلينسكي عن "تفاصيل جيدة" من الجبهة دون الخوض في التفاصيل.

تقدم في الهجوم المضاد
هذا وأكد مسؤولون أوكرانيون أمس الثلاثاء إحراز تقدم في الهجوم المضاد، الذي تشنه كييف منذ ثلاثة أشهر.

وقال إيليا يفلاش، المتحدث باسم القوات في الشرق للتلفزيون الوطني إن القوات الأوكرانية "أحرزت نجاحاً" في القرى القريبة من باخموت، وهي بلدة رئيسية سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد بعض من أعنف المعارك في الحرب المستمرة منذ 19 شهرا.

وقال المتحدث باسم القوات في الجنوب أولكسندر شتوبون لموقع "إسبرسو تي في" الإخباري إن القوات الأوكرانية تتخذ مواقع حصينة وتستعد للزحف نحو قرية فيربوف في إطار تقدمها صوب بحر آزوف. وقال شتوبون: "أعتقد أننا سنتلقى أخباراً جيدة قريباً".

مدفيديف يزور معسكراً في شرق أوكرانيا
في سياق آخر، أعلن الرئيس الروسي السابق، ديمتري مدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي أمس الثلاثاء أنّه زار موقع تدريب عسكري في شرق أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ الجيش الروسي جنّد منذ بداية العام 325 ألف شخص.(العربية)

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