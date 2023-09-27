العراق يلاحق ذئاب داعش "المنفردة".. ويوجه ضربات نوعية له

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وجّهت القوات العراقية، يومي الإثنين والثلاثاء، ضربات نوعية لتنظيم داعش الإرهابي، بالقبض على اثنين من قياداته، وتدمير أوكاره في 3 مدن، بشمال ووسط وغرب العراق.تأتي هذه العمليات في ظل ما وصفه خبير أمني ومحلل سياسي من العراق بأنه تطور في العمل الاستخباراتي، والتعاون الأمني بين بغداد وأربيل، وثمار لعمليات سابقة راكمت حصيلة المعلومات الهامة عن قيادات التنظيم الإرهابي وأماكن انتشار خلاياه و"ذئابه المنفردة".وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" حول هذه العمليات ضد داعش:الثلاثاء، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، القبض على قيادي بعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار (غربا)، أو ما يسمى القائد العسكري في ولاية الأنبار، بعد نصب كمين محكم في قضاء الرطبة.هذا القيادي الإرهابي صادرة بحقه مذكرة قض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وتم تسليمه إلى جهة الطلب أصوليا.يوم الإثنين، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان القبض على ما يسمى آمر الكتيبة الأجنبية بداعش الإرهابي في كركوك (شمالا)، المدعو "أبو بخارى"، الأمر تم بـ"عملية استخباراتية دقيقة ومتابعة مستمرة نفذتها مفارز جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع دائرة عمليات أسايش إقليم كردستان العراق".وجرى الاعتقال بالتزامن مع تمكن طيران الجيش، من تدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين (في الوسط).عملية استباقيةيصف الخبير الأمني، مخلد حازم الدرب، القبض على قائد الكتيبة الأجنبية بأنها "عملية استباقية ناجحة ونوعية تضيف إلى عمل الأجهزة الأمنية نجاحا آخر".ويوضح الدرب بعض تفاصيل العملية، ومنها أن هذا الأجنبي أوزبكي الجنسية، وتم الوصول إليه بعد الحصول على معلومات، بعضها من عناصر وقيادات تم القبض عليها سابقا.وعن تواجده في كركوك، يلفت إلى أن مدن كركوك وصلاح الدين وديالي هي "منطقة تحرك داعش لوجود خلل سياسي في هذه المنطقة".الذئاب المنفردةفي مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن تنظيم داعش صار ضعيفا، ولا يُشكل تهديدا يُذكر على الأمن، وذلك في سياق حديثه عن أن بلاده لم تعد بحاجة لوجود قوات أجنبية قتالية.في هذا الصدد، يقول مخلد الدرب إن التنظيم الإرهابي وجوده حاليا يقتصر على خلايا تعمل بنظام "الذئاب المنفردة"، وبشكل لا مركزي في القتال، وتكثيف الضربات له من أهدافه إحباط أي عمليات استباقية تسعى هذه الخلايا النائمة لتنفيذها.و"الذئاب المنفردة" مصطلح ظهر مع اتساع رقعة العمليات الإرهابية في العالم، وتعني أن يقوم شخص بعمل إرهابي بصفته الشخصية، متأثرا بعقيدة وأفكار تنظيم إرهابي ما، ولكن دون أن يكون بالضرورة من أعضائه أو يتلقى الدعم المباشر منه.(سكاي نيوز)