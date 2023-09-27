خطة روسية لصيد المسيّرات البحرية.. تعرفوا إلى "المشروع 12418"

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خلال مناورتها التي تجريها في المياه المفتوحة ببحر سيبيريا الشرقي، اختبرت روسيا في الساعات الماضية زورق "المشروع-12418"، الذي يصنف ضمن زوارق الصواريخ الموجهة، وذلك خلال تدريبات للأسطول الشمالي الذي يعمل في منطقة القطب الشمالي، تحاكي التصدي لزوارق مسيرة معادية.المناورة البحرية الضخمة التي شاركت فيها المدمرة ألكسندر أوتراكوفسكي" أكبر المدمرات وسفن الإنزال بالبلاد بجانب المدمرة البحرية "فايس أميرال كولاكوف" المضادة للغواصات، تزامنت مع ضربات متتالية للمسيرات الأوكرانية على الأسطول الروسي بالقرم والبحر الأسود من خلال المسيرات البحرية والجوية.صراع جديد بالبحاروأفادت تقارير استخباراتية بوجود توسع كبير في تكنولوجيا المسيرات الأوكرانية ما فرض أطرا على التخطيط الدفاعي الروسي للحرب، في ظل أن المسيرات البحرية مركبات موجهة عن بعد ولا تحتوي على عناصر بشرية ويمكن برمجتها لاستهداف ناقلات النفط والموانئ والمنشآت الحيوية كالمعابر والجسور الرئيسية والمركبات السطحية الروسية.ويقول فيتالي ليتوفكين الخبير العسكري الروسي بمركز " wapams" للدراسات السياسية، إنه نتيجة طول الحرب بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب في وقت تجاوزت الحرب 19 شهرًا من القتال الضاري، تضررت مصالح روسيا بشدة في الأشهر الأخيرة نتيجة بعض ضربات القوارب المسيرة أو ما يعرف بالسفن السطحية غير المأهولة (USVs).ويُضيف الخبير العسكري الروسي فيتالي ليتوفكين، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أوكرانيا مهتمة منذ 9 سنوات بالعمل على تطوير صواريخ "نبتون" البحرية، ولديها قوات متواضعة قبالة أوديسا، تشمل سفينة البحث والإنقاذ "دونباس" وزورق السحب "كوريتس"، وزوارق المدفعية "كريمينتشوغ" و"لوبني"، وقارب الإنزال الهجومي "كينتافر"، والقارب الصاروخي "بريلوكي" وكلها تمثل أخطارًا لمصالح روسيا في منطقة القطب الشمالي وغيرها.وعن زورق "المشروع - 12418" الذي اختبرته روسيا في مناورتها الأخيرة، فهو يمتلك أنظمة خاصة بالتشويش، تشمل رادارا إيجابيا لكشف الأهداف الجوية والبحرية، ورادارا خاصا لكشف أهداف السطح، ونظام تحكم في المدفعية وأنظمة حماية إلكترونية ووسائل إلكترونية أخرى، ويمكنه تدمير المسيرات البحرية بسهولة وسفن النقل والإنزال، نظرًا لنوعية تسليحه.رقمنة البحاروتسعى موسكو تسعى بقوة خلال الفترة الأخيرة لإحباط أهداف الولايات المتحدة الساعية لاستنزاف القدرات العسكرية والمصالح الروسية في البر والبحر والجو، في ظل سعي واشنطن إلى "رقمنة المياه" باستخدام القوارب المسيرة والخرائط الذكية والأقمار الصناعية وشاشات المراقبة التفاعلية باعتبارها المسؤولة عن إمداد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية لضرب أهداف استراتيجية روسية. (سكاي نيوز)