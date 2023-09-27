إحباط محاولة انقلابية في بوركينا فاسو

أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، إحباط محاولة انقلابية مساء يوم أمس الثلاثاء، ضد النقيب إبراهيم تراوري.

وحسب السلطات فإن عددا كبيرا من المتظاهرين المؤيدين لتراوي، احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في وسط العاصمة واغادوغو قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بعد معلومات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة انقلابية.

#BurkinaFaso With french outlets reports of an attempted coup against Ibrahim Traoré, citizens of Ouagadougou have turned out in the 1,000s to show their support for the government ! pic.twitter.com/bWeuU3KKm0 — N I L E_A L E R T S (@NILEALERTS) September 27, 2023 Advertisement





ودعا المتظاهرون السكان إلى "احتلال الشوارع للدفاع عن الشعب"، وردد العديد من المتظاهرين شعارات تكريما لتراوري، ملوحين بأعلام بوركينا فاسو وروسيا ومالي والنيجر. ودعا المتظاهرون السكان إلى "احتلال الشوارع للدفاع عن الشعب"، وردد العديد من المتظاهرين شعارات تكريما لتراوري، ملوحين بأعلام بوركينا فاسو وروسيا ومالي والنيجر.

وقال أحد المتظاهرين: "لدينا رسالة مفادها أن الانقلاب سيحدث. وكان جهاز المخابرات هو الذي اعترض المعلومات. وكانت هناك تجمعات في مقر الدرك".

وأوضح ضابط في الجيش أن هذه حركة أسيء تفسيرها مرتبطة بالتناوب المعتاد لرجال الدرك.

⚡🇧🇫#BurkinaFaso: Fearing a coup d'état since tensions emerged within the army, the head of the junta Ibrahim Traoré, mobilized his supporters Tuesday evening in #Ouagadougou.

Main goal: “Prevent a putsch”. pic.twitter.com/BDDGX2Y2mQ — X News Monitor (@xNewsMonitor) September 27, 2023



يذكر أنه في 8 ايلول، أشار المدعي العام العسكري إلى أنه تم اعتقال جنود لمحاولتهم زعزعة استقرار النظام القائم.

وحذر وزير الأمن، في نهاية أغسطس الماضي، من وجود أجانب في بوركينا فاسو، يسعون إلى "زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية الحالية وزرع الفوضى"، مع متواطئين وطنيين. (RT)