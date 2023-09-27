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عربي-دولي
"أتمنى تسلق الشجرة وعدم العودة للمنزل".. هفوة جديدة لبايدن!
Lebanon 24
27-09-2023
|
02:53
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عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبة كبيرة لديه في تسلق شجرة وعدم العودة إلى البيت وذلك خلال حفل خاص لجمع التبرعات في كاليفورنيا، أمس الثلاثاء.
وأقيم الحفل في منزل خاص على مشارف سان فرانسيسكو، حيث حضره أيضًا صحافيون من المجموعة الرئاسية. وبحسب أحد الصحافيين، قال بايدن خلال كلمته إنه "يريد تسلق الشجرة الكبيرة في وسط الفناء لأنه لا يريد العودة إلى المنزل".
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وأشار ممثل إعلامي إلى أن الرئيس الأميركي كان يمزح. لكن الصحافي أوضح لاحقًا أنه ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان الرئيس يمزح حقًا. وأفيد سابقًا أن بايدن بدأ يرتدي أحذية التنس في كثير من الأحيان ويستخدم أيضًا درجًا قصيرًا بدلاً من منحدر لدخول الطائرة الرئاسية.
لذلك، يعمل الرئيس وحملته على مشروع كبير لمحاولة إعادة انتخابه: التأكد من أن بايدن لن ينزلق ويسقط كما فعل من قبل.
ويعد بايدن، الذي سيبلغ من العمر 81 عاما هذا العام، أكبر رئيس أميركي. إنه يتعثر ويسقط ويخطئ باستمرار ويجد نفسه في مواقف حرجة مختلفة. كل هذا يجعل الأميركيين يشككون في قدرة رئيس البيت الأبيض على القيام بمهمته.(العربية)
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