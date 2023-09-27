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عربي-دولي

زلزال يضرب إيطاليا وذعرٌ بين السكان

Lebanon 24
27-09-2023 | 02:55
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أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين بإيطاليا بوقوع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر الليلة الماضية بالمنطقة البركانية الكبيرة "حقول فلييغري" بالقرب من مدينة نابولي، بحسب وكالة "نوفوستي".
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وأضاف المعهد أنه تم تسجيل أقوى هزة أرضية في الساعة 03:35 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن "مركز الزلزال يقع على عمق 3 كيلومترات".

وأوضح أن الهزات الأرضية شعر بها سكان مدينة نابولي والقرى المجاورة لها.

وقالت قناة "RaiNews24" الإخبارية إنه في اللحظة التي وقع فيها الزلزال، أصيب العديد من سكان المنطقة بالذعر، وركض الناس من منازلهم إلى الشارع.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات جراء الزلزال. 
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