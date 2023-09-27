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ألسنة اللهب تساقطت عليهما.. مشهد مهيب للحظات محاصرة النيران للعروسين بحفل زفاف نينوى (فيديو)

Lebanon 24
27-09-2023 | 03:01
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انتشر فيديو مروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تساقط ألسنة اللهب من السماء على رأس العروسين خلال لحظات الرقص الرومانسية وتحرق المعازيم في حفل زفاف مدينة نينوى العراقية المأساوي.
 
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وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق. فبعدما  تواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصاً وإصابة أكثر من 200، أفاد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر بأن عدد قتلى حريق قاعة الحمدانية في الموصل بلغ 87 شخصا حتى الآن.

وأشار البدر لـ"العربية" و"الحدث" إلى أن عدد المصابين الذين وصلوا إلى مستشفيات الموصل، وصل إلى 101. وقال إن هناك حالات إصابة شديدة الخطورة وأخرى متفاونة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالات الأنباء بمقتل 120 شخصا وأصيب أكثر من 200 في الحريق الذي اندلع خلال حفل الزفاف، مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات العراقية. وأفادت المعلومات الأولية، أن سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف"، ممّا أدّى إلى "اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق، ما أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، حسب قوات الدفاع المدني العراقية.(العربية)




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