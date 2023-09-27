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عربي-دولي

تعرّفوا إلى أكبر الدول المنتجة للذهب.. هل من بينها بلد عربي؟

Lebanon 24
27-09-2023 | 04:21
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جاءت الصين كأكبر منتج للذهب عالمياً في العام 2022 بإنتاج بلغ 375 طناً، ما يعادل نحو 10% من الإنتاج العالمي البالغ 3.6 ألف طن، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
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بدورها، جاءت روسيا في المرتبة الثانية حيث أنتجت 324 طناً خلال العام الماضي، يمثل نحو 9% من إنتاج العالم.

وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر إنتاجاً للذهب عالمياً:

1- الصين: 

- الكمية المنتجة: 375 طناً
- الحصة من الإنتاج العالمي: 10.3%

2- روسيا:

- الكمية المنتجة: 324 طناً
- الحصة من الإنتاج العالمي: 8.95%

3- أستراليا:

- الكمية المنتجة: 313.9 طناً
- الحصة من الإنتاج العالمي: 8.65%

4- كندا:

- الكمية المنتجة: 194.5 طناً
- الحصة من الإنتاج العالمي: 5.36%

5- أميركا:

- الكمية المنتجة: 172.7 طناً 
- الحصة من الإنتاج العالمي: 4.75%

(بلومبيرغ الشرق)


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