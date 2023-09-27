تعرّفوا إلى أكبر الدول المنتجة للذهب.. هل من بينها بلد عربي؟

جاءت الصين كأكبر منتج للذهب عالمياً في العام 2022 بإنتاج بلغ 375 طناً، ما يعادل نحو 10% من الإنتاج العالمي البالغ 3.6 ألف طن، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
بدورها، جاءت روسيا في المرتبة الثانية حيث أنتجت 324 طناً خلال العام الماضي، يمثل نحو 9% من إنتاج العالم.
وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر إنتاجاً للذهب عالمياً:
1- الصين:
- الكمية المنتجة: 375 طناً
- الحصة من الإنتاج العالمي: 10.3%
2- روسيا:
- الكمية المنتجة: 324 طناً
- الحصة من الإنتاج العالمي: 8.95%
3- أستراليا:
- الكمية المنتجة: 313.9 طناً
- الحصة من الإنتاج العالمي: 8.65%
4- كندا:
- الكمية المنتجة: 194.5 طناً
- الحصة من الإنتاج العالمي: 5.36%
5- أميركا:
- الكمية المنتجة: 172.7 طناً
- الحصة من الإنتاج العالمي: 4.75%
(بلومبيرغ الشرق)