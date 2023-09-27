تعرّفوا إلى أكبر الدول المنتجة للذهب.. هل من بينها بلد عربي؟

جاءت الصين كأكبر منتج للذهب عالمياً في العام 2022 بإنتاج بلغ 375 طناً، ما يعادل نحو 10% من الإنتاج العالمي البالغ 3.6 ألف طن، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

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بدورها، جاءت روسيا في المرتبة الثانية حيث أنتجت 324 طناً خلال العام الماضي، يمثل نحو 9% من إنتاج العالم.



وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر إنتاجاً للذهب عالمياً:



1- الصين:



- الكمية المنتجة: 375 طناً

- الحصة من الإنتاج العالمي: 10.3%



2- روسيا:



- الكمية المنتجة: 324 طناً

- الحصة من الإنتاج العالمي: 8.95%



3- أستراليا:



- الكمية المنتجة: 313.9 طناً

- الحصة من الإنتاج العالمي: 8.65%



4- كندا:



- الكمية المنتجة: 194.5 طناً

- الحصة من الإنتاج العالمي: 5.36%



5- أميركا: