السفير الفرنسي غادر النيجر فجر اليوم

غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي العاصمة نيامي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

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جاء ذلك فيما نقلته "رويترز" عن مصادر أمنية، حيث سيصل إلى باريس في غضون ساعات قليلة، دون أن تقدم رويترز أي تفاصيل أخرى، ولم تؤكد السلطات الفرنسية هذه المعلومة رسميا حتى الآن.من جانبه قال ممثل المجلس الوطني لإنقاذ الوطن الأم، الذي تشكل بعد الانقلاب في النيجر، وهو الجهاز المركزي لقوة المتمردين في النجير، العقيد أمادو عبد الرحمن، يوم أمس الثلاثاء، إن السلطات الجديدة لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن سحب القوات الفرنسية في البلاد.وكان ماكرون قد أعلن، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه سيتم سحب السفير وسوف يعود إلى فرنسا، وأعلن كذلك عن انسحاب 1500 جندي فرنسي موجودين في النيجر. (روسيا اليوم)