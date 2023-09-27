نيرة أشرف جديدة.. شاب يقتل حبيبته رمياً بالرصاص في وسط الشارع

شهدت مصر جريمة جديدة على غرار واقعة نيرة أشرف، فتاة المنصورة التي ذُبحت على يدّ زميلها أمام بوابة الجامعة وهزت الرأي العام في البلاد.



وفي التفاصيل، فُوجئ المارة بأحد الشوارع في منطقة عمارات العبور في مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة، بشاب يُدعى علي يبلغ من العمر 26 سنة، يُطلق النار على الفتاة شيماء البالغة من العمر 24 عاماً في الشارع.

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وتبيّن من التحريات أن الشاب علي كان على علاقة حبّ بشيماء، ولكن لخلافات بينهما، قررت الإنفصال عنه.



وأضافت التحريات أن الشاب المتهم رصد خط سير شيماء عقب انتهاء عملها وانتظرها في الشارع واستوقفها طالبا منها العودة إليه، لكنها رفضت، لتحدث مشادة بينهما، قام على إثرها بإطلاق النار عليها وسط ذهول المارة. (العربية)