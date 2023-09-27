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عربي-دولي

بينها واحدة عربيّة.. إليكم الدول الأكثر إستلاماً للحوالات الماليّة

Lebanon 24
27-09-2023 | 10:00
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نشرت شبكة "cnbc عربية" تقريراً كشفت فيه عن الدول الأكثر إستلاماً لحوالات المغتربين في الخارج.
وفي ما يلي قائمة بتلك الدول وقيمة المبالغ الواردة إليها من الخارج:
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1- الهند: 83.15 مليار دولار سنوياً
2- الصين: 59.51 مليار دولار سنوياً
3- المكسيك: 42.88 مليار دولار سنوياً
4- الفلبين: 34.91 مليار دولار سنوياً
5- مصر: 29.6 مليار دولار سنوياً
6- باكستان: 26.11 مليار دولار سنوياً
7- فرنسا: 24.48 مليار دولار سنوياً
8- بنغلاديش: 21.75 مليار دولار سنوياً
9- ألمانيا: 17.9 مليار دولار سنوياً
10- نيجيريا: 17.21 مليار دولار سنوياً
 
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