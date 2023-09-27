من بينها واحدة عربيّة.. إليكم الدول الأكثر إستلاماً للحوالات الماليّة

نشرت شبكة "cnbc عربية" تقريراً كشفت فيه عن الدول الأكثر إستلاماً لحوالات المغتربين في الخارج.

وفي ما يلي قائمة بتلك الدول وقيمة المبالغ الواردة إليها من الخارج:

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1- الهند: 83.15 مليار دولار سنوياً

2- الصين: 59.51 مليار دولار سنوياً

3- المكسيك: 42.88 مليار دولار سنوياً

4- الفلبين: 34.91 مليار دولار سنوياً

5- مصر: 29.6 مليار دولار سنوياً

6- باكستان: 26.11 مليار دولار سنوياً

7- فرنسا: 24.48 مليار دولار سنوياً

8- بنغلاديش: 21.75 مليار دولار سنوياً

9- ألمانيا: 17.9 مليار دولار سنوياً

10- نيجيريا: 17.21 مليار دولار سنوياً